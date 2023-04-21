«То, что вы спрашиваете — полная чушь»: Пригожин ответил журналистке The Washington Post о планах ЧВК «Вагнер» в Чаде

Журналистка издания Рейчел Чейсон утверждала, что Пригожин якобы лично принимал участие в обсуждении подготовки группы повстанцев на границе с Чадом. В ответ на это заявление бизнесмен поинтересовался у журналистки, откуда она может знать даже запахи его разговоров.