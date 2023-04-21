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«То, что вы спрашиваете — полная чушь»: Пригожин ответил журналистке The Washington Post о планах ЧВК «Вагнер» в Чаде

Общество
«То, что вы спрашиваете — полная чушь»: Пригожин ответил журналистке The Washington Post о планах ЧВК «Вагнер» в Чаде

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал полной чушью информацию американского издания The Washington Post о предполагаемых планах ЧВК «Вагнер» по дестабилизации ситуации в Чаде.

Журналистка издания Рейчел Чейсон утверждала, что Пригожин якобы лично принимал участие в обсуждении подготовки группы повстанцев на границе с Чадом. В ответ на это заявление бизнесмен поинтересовался у журналистки, откуда она может знать даже запахи его разговоров.

«Рейчел, мы с Вами в сексуальные контакты, насколько я помню, не вступали. И даже в бане с Вами вместе не мылись. А Вы рассказываете о том, как я обсуждал вопрос переворота в Чаде», — приводит аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба.

Ранее Евгений Пригожин направил открытое обращение главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором призывает Вашингтон отказаться от бесплодных попыток усилить свое политическое влияние на африканском континенте.

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