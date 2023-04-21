Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что в Мексике поддерживают его народ и президента Владимира Зеленского после «исторической речи» политика в парламенте страны. Однако местные пользователи соцсети Twitter не согласились с мнением дипломата.
Комментаторы отказались поддерживать главу киевского режима, назвав его «всего лишь марионеткой». Также многие сошлись во мнении, что украинский лидер способен довести мир до ядерной катастрофы.
«Мы не хотим видеть нацистов в нашей стране. Нам это не нужно. Да здравствует Россия!» — резюмировали мексиканские юзеры.
Ранее сообщалось о принятии Зеленским приглашения на саммит НАТО в Литве. Об этом рассказал генсек военного блока Йенс Столтенберг.