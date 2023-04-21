Семейную пару из Краснодара отправили в колонию за убийство пятилетнего сына

В Краснодаре перед судом предстала супружеская пара. Чету признали виновной в убийстве пятилетнего ребенка, рассказали в региональном СУ СКР.
Преступление было совершено летом прошлого года. Фигурант поссорился с пятилетним пасынком. Взрослые сильно избили малыша. Утром супруги обнаружили его мертвым. Отчим положил тело в сумку, вывез в лес и закопал.
Подельники решили обмануть правоохранителей. Они поехали отдыхать на речное побережье, после чего женщина обратилась в полицию по факту «исчезновения» потерпевшего.
Краснодарец получил 22 года колонии. Его жена проведет за решеткой 18 лет.