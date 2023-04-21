Вайкуле заявила, что памятники погибшим в ВОВ солдатам не имеют ценности

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила, что почитать своих павших в ВОВ родственников нужно приходя к ним на могилу. Она уверена, что монументы павшим бойцам не имеют ценности.
В беседе о сносе памятника русскому солдату, певица поддержала решение латвийских властей. Она заявила, что ничего кроме мусора, люди, приходящие отметить праздник Победы, не оставляли. Вайкуле добавила, что сегодня памятники не имеют никакой художественной ценности. А если, по мнению певицы, человек хочет почтить память он может отправиться на его могилу родственника.
«Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — заявила исполнительница на YouTube-канале «И Грянул Грэм».
Вдобавок певица возмутилась тем, что Россия приватизировала День победы. Она заявила, что страна отмечает праздник парадами, но забывает, что в годы войны пострадали и другие республики, входящие в СССР.