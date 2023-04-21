Вайкуле заявила, что памятники погибшим в ВОВ солдатам не имеют ценности

В беседе о сносе памятника русскому солдату, певица поддержала решение латвийских властей. Она заявила, что ничего кроме мусора, люди, приходящие отметить праздник Победы, не оставляли. Вайкуле добавила, что сегодня памятники не имеют никакой художественной ценности. А если, по мнению певицы, человек хочет почтить память он может отправиться на его могилу родственника.