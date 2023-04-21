Премьер Венгрии одним вопросом осадил Столтенберга за слова о членстве Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одним вопросом осадил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что все союзники Альянса поддерживают вступление Украины в военный блок. Своей реакцией он поделился в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры).
Ранее Столтенберг перед встречей с контактной группой по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии подчеркнул, что все члены НАТО согласны принять Киев в свои ряды. Аналогичное заявление генсек сделал и во время официального визита в Киев накануне.
«Законное место Украины – в НАТО, со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным», — подчеркнул Столтенберг в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Комментируя высказывания Столтенберга, венгерский премьер приложил к публикации ссылку на статью американского издания Politico, которая вышла с заголовком: «Место Украины в НАТО».
«Что?!» — возмутился Орбан, намекнув, что Венгрия, будучи членом Альянса, придерживается другой позиции.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто четко дал понять, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Киева в сторону НАТО и ЕС, пока закарпатские венгры не будут восстановлены в правах.