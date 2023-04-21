Премьер Венгрии одним вопросом осадил Столтенберга за слова о членстве Украины в НАТО

Ранее Столтенберг перед встречей с контактной группой по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии подчеркнул, что все члены НАТО согласны принять Киев в свои ряды. Аналогичное заявление генсек сделал и во время официального визита в Киев накануне.