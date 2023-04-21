Котла никакого нет, идут тяжелые бои: Евгений Пригожин описал актуальную обстановку в Бахмуте

Предприниматель, отвечая на вопрос, заявил, что об образовании котла говорить пока преждевременно. Украинские военнослужащие, как и ранее, находятся в «оперативной окружении». По словам Пригожина, в городе до сих пор идут ожесточенные боестолкновения.