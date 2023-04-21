Котла никакого нет, идут тяжелые бои: Евгений Пригожин описал актуальную обстановку в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о реальном положении дел в Бахмуте (Артемовск), где «оркестранты» ведут тяжелые бои с ВСУ.
В СМИ стала распространяться информация, что «музыканты» образовали котел для украинских военных. К бизнесмену с просьбой подтвердить или опровергнуть эти сведения обратились журналисты Mash. Также редакция поинтересовалась, перерезана ли трасса Часов Яр — Бахмут.
Предприниматель, отвечая на вопрос, заявил, что об образовании котла говорить пока преждевременно. Украинские военнослужащие, как и ранее, находятся в «оперативной окружении». По словам Пригожина, в городе до сих пор идут ожесточенные боестолкновения.
«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом "оперативном окружении", когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои», — сообщил Пригожин.
Бизнесмен также раскритиковал тех, кто распространяет недостоверную информацию о положении дел на фронте. Это создает дополнительные проблемы для выполнения задач «оркестром».
«А те, кто болтает языком вперед — те только нам проблемы создают», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».
Большая часть Бахмута находится под контролем «вагнеровцев», сообщал ранее Пригожин. По его словам, оставшаяся часть города «сопротивляются упорно».