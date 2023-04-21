«Обратный эффект». Полный запрет экспорта в РФ обернется неожиданными последствиями для Запада

Страны Запада своими непрекращающимися попытками «разорвать в клочья» российскую экономику в конце концов добьются того, что изолируют сами себя от всего остального мира.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя сообщения западных СМИ о планах США и их союзников ввести почти полный запрет на экспорт в РФ.
Ранее агентство Bloomberg рассказало о новом подходе Запада к антироссийским санкциям, который подразумевает запрет на поставку любых товаров в Россию. Эти меры планируется обсудить на саммите G7, который пройдет в мае в Японии.
Однако, отмечается, что из строгого запрета сразу планируется сделать ряд исключений. И в Японии страны «Большой семерки» намерены согласовать список товаров, которые все же будет разрешено экспортировать в Россию. Пока предполагается, что ко ввозу будут разрешены лекарства и продукты питания, говорится в материале Bloomberg.
Комментируя эти новости, Игорь Шатров отметил, что сам факт подобного обсуждения указывает на то, что Запад уже исчерпал все «более или менее приличные» меры давления на Москву, и убедился в том, что Россию не удается сделать изгоем в мире, на что изначально делалась ставка.
«США ведь как хотели – ату Россию! Сказали, что "Россия – изгой", значит, так и будет. Соединенные Штаты рассчитывали, что у них такой вес в мире. Оказалось, нет. Многие не собираются их слушать. Теперь у них другая иллюзия. Эта иллюзия заключается в следующем: без торговли с Западом Россия протянет ноги», – отметил политолог.
Соединенные Штаты, по его словам, не отказываются от мечты разорвать в клочья экономику России. Им почему-то кажется, что Запад производит какое-то особенные и уникальные товары, и обладает некими знаниями и технологиями, которых нет больше ни у кого в мире. И, по замыслу Запада, если Россию лишить доступа к этому всему, ее экономика этого не переживет.
«Ну пускай этими иллюзиями питаются – будем наблюдать за этим цирком. Это будет нарушением всех и всяческих норм международных отношений и торговли, тысяч соглашений, подписывать которые Запад склонял весь мир многие и многие годы», – рассуждает эксперт.
Тем более, что страны Запада своим упорством в давлении на Россию рискуют изолировать самих себя.
Ведь уже видно, с каким изумлением на действия Соединенных Штатов и их союзников смотрят из Латинской Америки, Африки, Азии, с Ближнего востока. То есть большая часть мира не поддерживает эту антироссийскую политику. И Запад в итоге доиграется до обратного эффекта, когда изгоями окажутся не те, против кого вводятся санкции, а те несколько десятков стран, кто избрал западный путь развития, заключил Шатров.