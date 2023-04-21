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«Обратный эффект». Полный запрет экспорта в РФ обернется неожиданными последствиями для Запада

Россия и мир
«Обратный эффект». Полный запрет экспорта в РФ обернется неожиданными последствиями для Запада

Страны Запада своими непрекращающимися попытками «разорвать в клочья» российскую экономику в конце концов добьются того, что изолируют сами себя от всего остального мира.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя сообщения западных СМИ о планах США и их союзников ввести почти полный запрет на экспорт в РФ.

Ранее агентство Bloomberg рассказало о новом подходе Запада к антироссийским санкциям, который подразумевает запрет на поставку любых товаров в Россию. Эти меры планируется обсудить на саммите G7, который пройдет в мае в Японии.

Однако, отмечается, что из строгого запрета сразу планируется сделать ряд исключений. И в Японии страны «Большой семерки» намерены согласовать список товаров, которые все же будет разрешено экспортировать в Россию. Пока предполагается, что ко ввозу будут разрешены лекарства и продукты питания, говорится в материале Bloomberg.

«Обратный эффект». Полный запрет экспорта в РФ обернется неожиданными последствиями для Запада

Комментируя эти новости, Игорь Шатров отметил, что сам факт подобного обсуждения указывает на то, что Запад уже исчерпал все «более или менее приличные» меры давления на Москву, и убедился в том, что Россию не удается сделать изгоем в мире, на что изначально делалась ставка.

«США ведь как хотели – ату Россию! Сказали, что "Россия – изгой", значит, так и будет. Соединенные Штаты рассчитывали, что у них такой вес в мире. Оказалось, нет. Многие не собираются их слушать. Теперь у них другая иллюзия. Эта иллюзия заключается в следующем: без торговли с Западом Россия протянет ноги», – отметил политолог.

Соединенные Штаты, по его словам, не отказываются от мечты разорвать в клочья экономику России. Им почему-то кажется, что Запад производит какое-то особенные и уникальные товары, и обладает некими знаниями и технологиями, которых нет больше ни у кого в мире. И, по замыслу Запада, если Россию лишить доступа к этому всему, ее экономика этого не переживет.

«Ну пускай этими иллюзиями питаются – будем наблюдать за этим цирком. Это будет нарушением всех и всяческих норм международных отношений и торговли, тысяч соглашений, подписывать которые Запад склонял весь мир многие и многие годы», – рассуждает эксперт.
«Обратный эффект». Полный запрет экспорта в РФ обернется неожиданными последствиями для Запада

Тем более, что страны Запада своим упорством в давлении на Россию рискуют изолировать самих себя.

Ведь уже видно, с каким изумлением на действия Соединенных Штатов и их союзников смотрят из Латинской Америки, Африки, Азии, с Ближнего востока. То есть большая часть мира не поддерживает эту антироссийскую политику. И Запад в итоге доиграется до обратного эффекта, когда изгоями окажутся не те, против кого вводятся санкции, а те несколько десятков стран, кто избрал западный путь развития, заключил Шатров.

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