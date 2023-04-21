«Обратный эффект». Полный запрет экспорта в РФ обернется неожиданными последствиями для Запада

Соединенные Штаты, по его словам, не отказываются от мечты разорвать в клочья экономику России. Им почему-то кажется, что Запад производит какое-то особенные и уникальные товары, и обладает некими знаниями и технологиями, которых нет больше ни у кого в мире. И, по замыслу Запада, если Россию лишить доступа к этому всему, ее экономика этого не переживет.