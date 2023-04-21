Медведев раскритиковал Британию после введения санкций против россиян из-за Кара-Мурзы

Так политик отреагировал на решение официального Лондона ввести ограничения против судьи Елены Ленской, а также сотрудников ФСБ и двух следователей из-за приговора в отношении журналиста Владимира Кара-Мурзы✱ (признан иностранным агентом в РФ).