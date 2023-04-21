Медведев раскритиковал Британию после введения санкций против россиян из-за Кара-Мурзы

Британская сторона всегда была и будет врагом Москвы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так политик отреагировал на решение официального Лондона ввести ограничения против судьи Елены Ленской, а также сотрудников ФСБ и двух следователей из-за приговора в отношении журналиста Владимира Кара-Мурзы✱ (признан иностранным агентом в РФ).
По словам зампреда, британцы ошибаются, если думают, что российское руководство будет «биться в истерике» по этому поводу.
«Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — подчеркнул Медведев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента призвали ввести санкции против некоторых россиян из-за дела Кара-Мурзы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами