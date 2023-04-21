«Жизнь с чистого листа». Шугалей рассказал, как меняются люди на передовой

Шугалей привел историю немногословного бойца из Вологодской области, который находился в зоне спецоперации с декабря прошлого года. Военнослужащий выполнял боевое задание в районе Соледара в группе из шести человек. Попав под снайперский огонь, он получил ранение в голову и руку и был эвакуирован.