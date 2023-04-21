«Жизнь с чистого листа». Шугалей рассказал, как меняются люди на передовой

Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей посетил госпиталь в Луганске и пообщался с российским бойцами. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
По его словам, передовая меняет людей. Многие из бойцов пересмотрели свою жизнь полностью, поняли, что хотят ее прожить по-другому.
Шугалей привел историю немногословного бойца из Вологодской области, который находился в зоне спецоперации с декабря прошлого года. Военнослужащий выполнял боевое задание в районе Соледара в группе из шести человек. Попав под снайперский огонь, он получил ранение в голову и руку и был эвакуирован.
«Мой собеседник разговорился, рассказал много о своей прошлой жизни, сказал, что после выздоровления вернется на передовую к бойцам, а после окончания СВО планирует кардинальным образом поменять свою жизнь и начать жизнь с белого листа, "правильно"», — написал социолог.
Ранее Шугалей заявил, что своими действиями украинское руководство отворачивает от себя бога. Он заметил, что «мракобесие» киевских властей просто так не пройдет.