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Минобороны Украины признало продвижение штурмовых групп ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Армия
Минобороны Украины признало продвижение штурмовых групп ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться вперед на территории Бахмута (Артемовска). Об этом в своем Telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, в Бахмуте ведутся ожесточенные бои между украинской армией и подразделениями «музыкантов», которые атакуют и продвигаются на некоторых участках населенного пункта.

Напомним, в настоящее время на территории Бахмута работают исключительно штурмовые группы ЧВК «Вагнер», продолжающие вытеснять украинских националистов из города.

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