«Мы не будем гадить»: Пригожин рассказал об отношениях ЧВК «Вагнер» с украинскими подразделениями в других странах

Об этом бизнесмен сообщил изданию «Новый день», попросившему прокомментировать новую статью The Washington Post о ситуации на Украине, в которой, по информации Пригожина, должны были опубликовать некую информацию о ЧВК «Вагнер», однако не сделали этого. В то же время в материале рассказали о планах ГУР минобороны Украины нанести удары по силам «оркестра» в Сирии.