Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об отношениях «оркестра» с украинскими силовыми структурами, работающими в других странах, и объяснил, почему «музыканты» не будут им гадить.
Об этом бизнесмен сообщил изданию «Новый день», попросившему прокомментировать новую статью The Washington Post о ситуации на Украине, в которой, по информации Пригожина, должны были опубликовать некую информацию о ЧВК «Вагнер», однако не сделали этого. В то же время в материале рассказали о планах ГУР минобороны Украины нанести удары по силам «оркестра» в Сирии.
«По поводу The Washington Post все очень просто: я им деньжат подкинул, чтобы они нормально статью написали, вот и все. Что касается Сирии, моих людей там вполне достаточно, ИГИЛ✱ («Исламское государство»✱, запрещенная в РФ террористическая организация) уже сдулся давно», — цитирует бизнесмена его пресс-служба.
По словам Пригожина, несмотря на договоренности Москвы и Дамаска по нефтегазовой отрасли, Сирия до сих пор ничего не заплатила и должна России кучу денег. Весь газ для сирийского народа поступает на безвозмездной основе, а куда деваются деньги — это отдельный вопрос, добавил он.
«Что касается уязвимости по всему миру — в Ливии и в Мали работают украинские летчики. Когда началась СВО, они стали подтягиваться ближе к дому, но небольшое количество осталось. Мы в отношениях со всеми, в том числе с врагом, соблюдаем максимальную честность и порядочность. И поэтому если украинское подразделение будет стоять с нами рядом где-то в далекой стране, то мы не будем ему гадить», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».
За пределами «сегодняшней драки» в зоне спецоперации у «оркестра» нет никаких претензий к украинским структурам. Эти люди выполняют свои задачи и зарабатывают деньги, чтобы кормить свои семьи, заключил Пригожин.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация