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Военный эксперт Кнутов оценил характеристики нового противодронового ружья «Степашка»

Россия и мир
Военный эксперт Кнутов оценил характеристики нового противодронового ружья «Степашка»

Новое антидроновое оружие «Степашка» придется усовершенствовать уже через месяц-полтора, полагает военный историк Юрий Кнутов. Финансируемая странами НАТО Украина имеет большие технические ресурсы: беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника постоянно модернизируются, что в свою очередь требует сопоставимых улучшений средств российской армии, объяснил собеседник «Политики Сегодня».

«Этот процесс постоянный, он будет происходить, и не надо удивляться, что у нас будут появляться новые антидроновые ружья и станции радиоэлектронной борьбы — противник не спит. <…> Против нас идет блок НАТО, поэтому все время будем делать новое, совершенствоваться и развиваться», — констатировал Кнутов.

Противодроновое ружье, получившее название ПАРС-С «Степашка», представили разработчики из зеленоградской «Локационной мастерской» («Локмас») на выставке «Экипировка» в Москве. Оружие способно «глушить» широко применяемые в зоне СВО беспилотные летательные аппараты, в том числе Mavic, FPV, Autel.

Военный эксперт Кнутов оценил характеристики нового противодронового ружья «Степашка»
«Самая современная наша разработка [из представленных на выставке] запущена в серийное производство два месяца назад», — рассказал представитель «Локмаса» журналистам РИА Новости.

Военная новинка уже проходит испытания как на полигонах, так и в зоне спецоперации, добавил сотрудник компании-разработчика. Согласно заявленным характеристикам, ружье весит 9,6 килограмма, работает на протяжении двух часов и на расстоянии до 1,5 километров. Его можно использовать и в стационарном положении с помощью штатива, и в мобильном виде.

Впрочем, по мнению Кнутова, не нужно поддаваться ажиотажу: противодроновое оружие в России появляется «постоянно». Эксперт объяснил, что это не связано с его якобы низким качеством, проблема в другом — БПЛА противника меняются примерно «через месяц-полтора». В существующие модели вносятся коррективы, в частности меняются частоты, принцип управления, либо же вовсе изготавливаются новые.

Военный эксперт Кнутов оценил характеристики нового противодронового ружья «Степашка»
«И, естественно, чтобы им противостоять, надо либо усовершенствовать существующие антидроновые оружия, либо создавать новые. С этим связано появление новых ружей, в том числе "Степашки" и других. У них увеличен диапазон, в котором можно ставить помехи каналам управления дронами противника», — объяснил собеседник «ПС».

При необходимости улучшаются и другие параметры такого ружья, например, дальность воздействия и мощность. Это позволяет «глушить» сигнал, в результате чего БПЛА садится или разбивается о землю, либо же теряет управление и возвращается к оператору.

Тем самым дрон выдает местоположение противника, и у российской артиллерии появляется возможность совершить удар по этому пункту управления, разъяснил Кнутов.

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