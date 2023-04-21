Военный эксперт Кнутов оценил характеристики нового противодронового ружья «Степашка»

Военная новинка уже проходит испытания как на полигонах, так и в зоне спецоперации, добавил сотрудник компании-разработчика. Согласно заявленным характеристикам, ружье весит 9,6 килограмма, работает на протяжении двух часов и на расстоянии до 1,5 километров. Его можно использовать и в стационарном положении с помощью штатива, и в мобильном виде.