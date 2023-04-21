Военный эксперт Кнутов оценил характеристики нового противодронового ружья «Степашка»

Новое антидроновое оружие «Степашка» придется усовершенствовать уже через месяц-полтора, полагает военный историк Юрий Кнутов. Финансируемая странами НАТО Украина имеет большие технические ресурсы: беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника постоянно модернизируются, что в свою очередь требует сопоставимых улучшений средств российской армии, объяснил собеседник «Политики Сегодня».
«Этот процесс постоянный, он будет происходить, и не надо удивляться, что у нас будут появляться новые антидроновые ружья и станции радиоэлектронной борьбы — противник не спит. <…> Против нас идет блок НАТО, поэтому все время будем делать новое, совершенствоваться и развиваться», — констатировал Кнутов.
Противодроновое ружье, получившее название ПАРС-С «Степашка», представили разработчики из зеленоградской «Локационной мастерской» («Локмас») на выставке «Экипировка» в Москве. Оружие способно «глушить» широко применяемые в зоне СВО беспилотные летательные аппараты, в том числе Mavic, FPV, Autel.
«Самая современная наша разработка [из представленных на выставке] запущена в серийное производство два месяца назад», — рассказал представитель «Локмаса» журналистам РИА Новости.
Военная новинка уже проходит испытания как на полигонах, так и в зоне спецоперации, добавил сотрудник компании-разработчика. Согласно заявленным характеристикам, ружье весит 9,6 килограмма, работает на протяжении двух часов и на расстоянии до 1,5 километров. Его можно использовать и в стационарном положении с помощью штатива, и в мобильном виде.
Впрочем, по мнению Кнутова, не нужно поддаваться ажиотажу: противодроновое оружие в России появляется «постоянно». Эксперт объяснил, что это не связано с его якобы низким качеством, проблема в другом — БПЛА противника меняются примерно «через месяц-полтора». В существующие модели вносятся коррективы, в частности меняются частоты, принцип управления, либо же вовсе изготавливаются новые.
«И, естественно, чтобы им противостоять, надо либо усовершенствовать существующие антидроновые оружия, либо создавать новые. С этим связано появление новых ружей, в том числе "Степашки" и других. У них увеличен диапазон, в котором можно ставить помехи каналам управления дронами противника», — объяснил собеседник «ПС».
При необходимости улучшаются и другие параметры такого ружья, например, дальность воздействия и мощность. Это позволяет «глушить» сигнал, в результате чего БПЛА садится или разбивается о землю, либо же теряет управление и возвращается к оператору.
Тем самым дрон выдает местоположение противника, и у российской артиллерии появляется возможность совершить удар по этому пункту управления, разъяснил Кнутов.
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