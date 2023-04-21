«Они профессионалы своего дела»: бойцы ополчения рассказали о работе инструкторов ЧВК «Вагнер»

Во время недельного курса подготовки на базе ЧВК «Вагнер» все кандидаты в ополчение получают полный комплекс знаний и навыков, необходимых на фронте. Их обучают тактике ведения боя, оказанию первой медицинской помощи, стрельбе из разного вида оружия, действиям на пересеченной местности и в городской застройке - все это и многое другое преподают бойцы, проявившие себя в Африке, на Ближнем Востоке и в Донбассе.