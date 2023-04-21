«Они профессионалы своего дела»: бойцы ополчения рассказали о работе инструкторов ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают готовить добровольцев народного ополчения Курской и Белгородской областей. Под руководством опытных инструкторов «Оркестра» каждая группа новобранцев проходит недельный курс интенсивных тренировок. Об этом сообщает ФАН.
«Данный учебный центр дает очень хорошую подготовку у отличных специалистов. В плане медицины, штурмового обучения, работы боевого расчета. Стреляем практически из всех видов оружия. Готовимся ко всему. Инструктора здесь — высший класс. Честное слово, от всего сердца им огромное спасибо. Потому что они профессионалы своего дела, знают, что и как, помогут, расскажут. Поэтому, ребята, слушайте их и действительно наберетесь опыта.
Ну и в конце передаю привет Белгородской области: парни, все желающие, не бойтесь, приезжайте, обучайтесь. Нынешнее время, сами видите, неспокойное. Поэтому, кто как не мы, сможет встать на защиту нашей Родины. А здесь научат всему», — рассказал один из ополченцев по завершении курса.
Его товарищ из другого региона, находящегося близ украинской границы, поделился своей оценкой тренировки на базе ЧВК «Вагнер».
«Данный учебный центр очень многофункционален. Начиная от навыков стрельбы, здесь дают тактико-техническую и медицинскую подготовку, перемещение в двойках, тройках, стрельба из различных видов вооружения. Инструктора — профессионалы своего дела. У них была не одна боевая командировка. Соответственно и обучение на очень высоком уровне. Также хочу передать привет всей Курской области. Ребята, приезжайте! Мы же находимся в приграничных районах нашей необъятной России, и в случае вторжения врага на нашу землю мы должны оказать достойное противостояние», — сказал новобранец.
Во время недельного курса подготовки на базе ЧВК «Вагнер» все кандидаты в ополчение получают полный комплекс знаний и навыков, необходимых на фронте. Их обучают тактике ведения боя, оказанию первой медицинской помощи, стрельбе из разного вида оружия, действиям на пересеченной местности и в городской застройке - все это и многое другое преподают бойцы, проявившие себя в Африке, на Ближнем Востоке и в Донбассе.
Набор в народное ополчение все еще продолжается. Все желающие пройти подготовительный курс могут отправить соответствующее письмо по электронному адресу NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.