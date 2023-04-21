«Метаповерхоности». Ученые ЮФУ открыли новый метод управления сложной оптикой

Российские ученые Южного федерального университета и Института биологии и физиологии растений и микроорганизмов РАН разработали новый метод контроля и установки метаповерхностей при помощи света и тока. Благодаря открытию инженеры получат новые возможности в сфере регулировки фотоники, сенсорики, а также параллельных оптических вычислений.
По мнению специалистов, в ближайшие 5-7 лет можно ожидать бурный рост интереса к метаповерхностям — новым оптическим элементам, которые позволяют получать уникальные распределения амплитуд и фаз внутри световой волны. Именно их использование позволило улучшить метод оптической обработки информации и диагностики, что, с большой долей вероятности, станет основанием для нового «бума» на мировом рынке электроприборов.
Ученые подчеркнули, что на данный момент оптические устройства, которые разрабатываются в лабораториях, являются стационарными, однако уже в ближайшей перспективе станет возможным создание приборов на основе динамически переключаемых или плавно настраиваемых элементов.
Наиболее перспективным материалом для их изготовления оказался диоксид ванадия (VO2)., так как его можно «переключать» из диэлектрического в металлическое состояние сразу несколькими способами: от изменения температуры до создания механического напряжения.
Ученые ЮФУ подчеркнули, что метод оптической адресации метаповерхностей является глобальным вызовом для научного сообщества, однако переход к оптическому управлению чипами неизбежен, как и в случае перехода от аналоговой электроники к цифровой.
Ранее стало известно, что российские ученые получили новые комплексы меди для борьбы с онкозаболеваниями.