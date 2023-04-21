«Метаповерхоности». Ученые ЮФУ открыли новый метод управления сложной оптикой

По мнению специалистов, в ближайшие 5-7 лет можно ожидать бурный рост интереса к метаповерхностям — новым оптическим элементам, которые позволяют получать уникальные распределения амплитуд и фаз внутри световой волны. Именно их использование позволило улучшить метод оптической обработки информации и диагностики, что, с большой долей вероятности, станет основанием для нового «бума» на мировом рынке электроприборов.