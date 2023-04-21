Более 40% опрошенных жителей Татарстана готовы занять места уехавших трудовых мигрантов

Аналитики рекрутинговой компании hh.ru провели среди татарстанцев интересный опрос.
По результатам опроса выяснилось, что 44% респондентов готовы заменить трудовых мигрантов, которые уже покинули Татарстан или собираются сделать это в обозримом будущем. Категорически исключают подобную перспективу 18% опрошенных жителей Татарстана, сообщает «Реальное время».
Около 15% респондентов полагают, что мигранты должны продолжать работать, как раньше. Почти четверть опрошенных татарстанцев сама постановка вопроса о последствиях исчезновения мигрантов поставила в тупик.