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Более 40% опрошенных жителей Татарстана готовы занять места уехавших трудовых мигрантов

Политика
Более 40% опрошенных жителей Татарстана готовы занять места уехавших трудовых мигрантов

Аналитики рекрутинговой компании hh.ru провели среди татарстанцев интересный опрос.

По результатам опроса выяснилось, что 44% респондентов готовы заменить трудовых мигрантов, которые уже покинули Татарстан или собираются сделать это в обозримом будущем. Категорически исключают подобную перспективу 18% опрошенных жителей Татарстана, сообщает «Реальное время».

Около 15% респондентов полагают, что мигранты должны продолжать работать, как раньше. Почти четверть опрошенных татарстанцев сама постановка вопроса о последствиях исчезновения мигрантов поставила в тупик.

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