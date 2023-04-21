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Премьер Италии Мелони: поддержка Киева Римом никогда не ослабнет

Политика
Премьер Италии Мелони: поддержка Киева Римом никогда не ослабнет

Италия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на мнение общества. Об этом заявила премьер европейской страны Джорджа Мелони.

Напомним, по данным социального исследования, около половины итальянцев не поддерживают поставки вооружения Киеву. В связи с этим политик отметила, что обеспокоенность процентами опроса населения лишь «откроет двери для подчинения агрессору».

«Наша поддержка независимости Украины никогда не ослабнет, она всегда будет согласовываться с союзниками, в рамках многостороннего подхода», — сказала Мелони в беседе с изданием il Foglio.

Ранее подобное высказывание прозвучало из уст президента Италии Серджо Маттареллы. Он заверил, что планирует оказывать всестороннюю помощь киевскому режиму столько, сколько потребуется.

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