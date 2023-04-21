Эксперт Кнутов перечислил преимущества «секретного оружия» ВС РФ для борьбы со Starlink на Украине

Вооруженные силы РФ обладают несколькими моделями «секретного оружия», способного дистанционно подавлять системы связи Starlink на Украине, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
Страны НАТО передали украинской армии около 30 тысяч терминалов Starlink. Об этом аналитик рассказал в беседе с iReactor.
«У нас есть две системы, которые более-менее эффективно работают по ним. Это комплексы «Борщевик» и «Тирада», — отметил Кнутов.
По его словам, данные системы могут «ослеплять и глушить» противника на дистанции. Эксперт добавил, что они также способны вывести из строя терминалы Starlink.