Российские банки пытаются взыскать с рейтингового агентства Fitch уплаченные авансы

Российские банки и компании обратились в суд, подав иски против международного рейтингового агентства Fitch, которое не вернуло уплаченные ранее авансы, сообщает издание «Ведомости».
Весной 2022 года «большая тройка» международных рейтинговых агентств — Fitch, Moody’s и S&P — приостановила работу в России, отозвав всех аналитиков. В то же время они не вернули средства, полученные по договорам, хотя услуги так и не были оказаны.
Сейчас на рассмотрении в различных инстанциях находятся несколько исков. Ожидается, что количество таких обращений будет только расти, поскольку появились первые успешные прецеденты.