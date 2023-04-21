Систему Fan ID предлагают применять только на матчах с повышенной опасностью

Систему Fan ID, предполагающую посещение футбольных матчей по паспорту болельщика, предлагают использовать только на матчах повышенной категории опасности.
Об инициативе сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник в пятницу, 21 апреля. По информации агентства, определять категорию опасности будут представители силовых структур. В первую очередь, подразумеваются международные турниры.
С 2023 года на всех стадионах России действует система Fan ID. Попасть на матч болельщики могут только при наличии паспорта болельщика, который оформляется на сайте Госуслуг.