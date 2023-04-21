Ростех разработал новый комплекс связи с искусственным интеллектом для истребителей Су-57

Российские специалисты разработали комплекс связи с искусственным интеллектом для истребителей Су-57. Об этом рассказали представители госкорпорации «Ростех».
Отмечается, что применение нового комплекса позволит повысить качество связи, а также разведзащищенность бортовых систем. Комплекс разработан специалистами НПП «Полет» (входит в Ростех) и является инициативной разработкой.
«Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами", — сообщили в Ростехе.
Кроме того, новая разработка НПП «Полет» с искусственным интеллектом планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111, который используется на истребителях пятого поколения, отметили в госкорпорации.