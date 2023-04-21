Фигура, которая «устраивает всех». Красноярский край дождался Котюкова

На должности Усса сменит заместитель министра финансов Михаил Котюков, которого прочили в красноярские губернаторы еще в 2017 году. С вверенным ему субъектом чиновник знаком не понаслышке: в администрации региона он работал еще с 1990-х, что в конечном итоге привело его в Минфин, где он и начал свою федеральную карьеру.