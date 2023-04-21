Фигура, которая «устраивает всех». Красноярский край дождался Котюкова

Губернаторопад-2023 в России набирает обороты: накануне в отставку по собственному желанию ушел руководитель Красноярского края Александр Усс, став четвертым региональным управленцем, покинувшим пост этой весной — ранее такая же участь постигла глав Чукотки, Омской и Смоленской областей Романа Копина, Александра Буркова и Алексея Островского.
На должности Усса сменит заместитель министра финансов Михаил Котюков, которого прочили в красноярские губернаторы еще в 2017 году. С вверенным ему субъектом чиновник знаком не понаслышке: в администрации региона он работал еще с 1990-х, что в конечном итоге привело его в Минфин, где он и начал свою федеральную карьеру.
Чем известен Котюков, который уже заявил о планах участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года, и почему эксперты называют его «очень подходящим» для Красноярского края руководителем, разбиралась «Политика Сегодня».
«Вы сами к этому готовы?»
Публикации СМИ о возможных перестановках в сибирском регионе в пресс-службе теперь уже бывшего красноярского управленца до последнего называли не иначе, как «слухами». Но чем настойчивее представители Усса отпирались, тем больше в экспертном сообществе зрело осознание неизбежности этого сценария — особенно с учетом того, что отставку чиновника эксперты прогнозировали последние несколько лет.
Судя по всему, о непростом, но вполне ожидаемом решении глава региона хотел сообщить самостоятельно — что и сделал вечером 20 апреля в Telegram-канале. Свое обращение к красноярцам Усс начал с рассказа о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Последний предложил ему «продолжить работу на федеральном уровне», но при этом взять на себя и вопросы социально-экономического развития края.
«Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», — выразил надежду Усс.
Теперь ответственность за выполнение столь непростой миссии ляжет на плечи Михаила Котюкова, которого назначили врио главы субъекта в тот же самый день. Беседу с ним провел лично Путин, отметив многолетнюю работу чиновника в Красноярском крае — по мнению президента, это обстоятельство лишний раз подтверждает, что Котюков «в материале» того, какое значение сибирский регион имеет для России.
«Мне кажется, [вы] вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край. Вы сами к этому готовы?» — поинтересовался глава государства.
Однако Котюков ушел от прямого ответа на вопрос и вместо этого принялся благодарить президента за «доверие», «поддержку» и «внимание» к региону. Новоиспеченный управленец пообещал применять по максимуму «весь свой потенциал» и «все возможности» для решения насущных и актуальных проблем, среди которых перечислил развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, транспорта, экологии и сельских территорий.
Получается, что все-таки готов.
«Уверен, что передача дел [от Усса к Котюкову] пройдет в деловом, товарищеском ключе и, если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем», — резюмировал российский лидер, пожелав собеседнику «всего самого доброго».
Ирония судьбы
Нынешние перестановки в Красноярском крае выглядят крайне символично и во многом напоминают ситуацию 2017 года: тогда федеральный центр искал замену ушедшему в отставку Виктору Толоконскому и выбор пал сразу на две кандидатуры — Усса и Котюкова. Первого поддерживал министр обороны Сергей Шойгу, второго — внутриполитический блок Кремля во главе с замруководителя администрации президента (АП) Сергеем Кириенко.
Хотя Усс, будучи на тот момент спикером краевого парламента, мог рассчитывать на куда большую протекцию со стороны покровителей, основное предпочтение все же отдавалось Котюкову, возглавлявшему Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Как пишет «Коммерсантъ», молодой чиновник лучше вписывался в новые тренды кадровой политики АП.
Котюков родился в Красноярске и в 1999 году окончил местный госуниверситет по специальности «финансы и кредит». Уже на последних курсах он начал работать в администрации региона — сначала на должности экономиста главного финансового управления, а потом начальником отдела.
С 2003-го он прошел путь от первого замглавы департамента финансов до вице-губернатора, после чего стал министром финансов и вице-премьером краевого правительства при Александре Хлопонине.
Старт федеральной карьеры Котюкова пришелся на апрель 2010 года, когда он перешел в Минфин РФ, возглавив департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В июне 2012-го его назначили заместителем министра финансов Антона Силуанова, а в октябре следующего года — руководителем ФАНО.
Доверие со стороны АП ему удалось заслужить благодаря прохождению программы кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС, более известную среди экспертов как «школа губернаторов». Котюков выпустился в 2017-2018 гг., после чего стал первым министром науки и высшего образования РФ и вошел в состав высшего совета «Единой России».
Однако Владимир Путин решил назначить врио губернатора Красноярского края Александра Усса — яркого представителя «старых элит». Немаловажную роль сыграло и то, что у чиновника уже был опыт участия в выборах главы региона: в 2002 году он вышел во второй тур, но уступил победу тогдашнему главе Таймырского автономного округа Хлопонину с разницей всего лишь в 6%.
«По версии источников “Ъ”, занять в 2017 году пост губернатора господину Уссу удалось благодаря протекции высокопоставленных покровителей, но своим для АП, судя по всему, он так и не стал», — говорится в статье.
Конец эпохи «тяжеловесов»
Впрочем, эксперты убеждены, что произошедшая рокировка в Красноярском крае связана вовсе не с недоверием федерального центра по отношению к Уссу. Претензии к работе чиновника действительно были, но регион может похвастать и некоторыми достижениями, например, ростом доходов бюджета и снижением долга.
Дело тут, видимо, совсем в другом — 68-летний Александр Усс оставался самым возрастным губернатором в России, что противоречило нынешнему курсу Кремля, сделавшего ставку на молодых технократов. Как отметил политолог Кирилл Шулика, отставной глава региона был одним из немногих тяжеловесов в губернаторском корпусе, но их «эпоха ушла».
«Сейчас меняется время, закономерно, что идет ротация, приходят политики нового формата. И запрос людей на обновление, конечно, тоже никто не отменял», — объяснил региональный представитель Российской ассоциации политконсультантов в Сибири Игорь Кузнецов.
В этом смысле выбор Михаила Котюкова в качестве врио закономерен, полагает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Он обратил внимание, что новый глава региона принадлежит к красноярской элите, но в то же время имеет значительный опыт работы в федеральном центре.
«Близок к группе Хлопонина, а затем к вице-премьеру Новаку. И при этом серьезный специалист в области экономики и финансов, участник “Школы губернаторов”, классический политик технократического типа и соответствующего этому типу возраста», — рассуждает эксперт.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский согласился с тем, что «школа губернаторов» уже давно стала традиционным «поставщиком кадров» на губернаторские должности. Но в случае с Котюковым ключевую роль сыграли его работа в Минфине и понимание «спефицики» Красноярского края.
Позицию эксперта поддержал и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, подчеркнув, что Котюков — это фигура, которая устраивает «всех», поскольку является «четким попаданием» не только в запросы региона, но и федерального центра.
«Михаил Котюков не варяг, он родился и жил в микрорайоне Покровка, он прекрасно знает ситуацию в регионе и в городе. Есть надежда, что и отдаленным районам будет уделяться такое же пристальное внимание, как большим микрорайонам Красноярска», — цитирует «Коммерсантъ» слова руководителя фракции КПРФ Александра Ратахина.
В то же время в Telegram-канале «Преемник» прогнозируют, что новоиспеченный красноярский губернатор столкнется со сложной системой отношений федеральных и региональных групп, в которой «непросто будет выжить». Управленцу предстоит перезагрузить отношения с гражданами и сформировать позитивную программу развития, чтобы «нейтрализовать эффект» от провалов предшественника, согласились в «Друиде».
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