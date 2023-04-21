«Риторика Запада меняется». Киев начал осознавать, что его сливают

Киев начал суетиться, потому что замечает, как Запад изменяет свою риторику по отношению к нему, в частности, в том, что касается поставок вооружений. Кроме того, тревожно для Украины складывается и ситуация с поставками зерна в страны Евросоюза.
Об этом в беседе с «Журналистской правдой» рассказал журналист RT Константин Придыбайло, комментируя резонансное заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Запад «должен умолять» Киев вступить в военный блок НАТО.
«Действительно, Киев начал суетиться, потому что они заметили, как изменилась риторика западных стран, в частности, касательно, поставок вооружений, – отметил Придыбайло. – Мы видим, что те же Соединенные Штаты Америки начали уже говорить о том, что определенный вид оружия и боеприпасов, они смогут подготовить и предоставить только через год, а то и через полтора. Это для Киева конечно же, это критичные сроки».
А также европейские страны одна за другой начали запрещать ввоз украинского зерна, доходы от продажи которого являлись одним из немногих источников получения средств для украинского режима.
В Киеве видят, что от них все начинают отворачиваться, комментирует происходящее журналист.
«Что им остается делать? Только в очередной раз бегать вокруг Североатлантического альянса, Евросоюза, и, каким-то образом, пытаться туда попасть. Включиться в определенные программы, которые у них там есть взаимопомощи поддержки, потому что Украина по факту "левое" государство для них всех», – объясняет Придыбайло.
Однако, по его словам, маловероятно, что эти усилия Украины увенчаются успехом и ее хоть куда-нибудь примут. Ведь в том же Евросоюзе отлично видят и понимают, что происходит.
Украину уже считают своеобразной раковой опухолью на европейском континенте, считает Придыбайло. Это связано и с коррупцией, и с зафиксированными непонятными махинациями с оружием. В этой ситуации Киев начал осознавать, что его «сливают», и нынешняя суета представителей киевского режима является, по сути, предсмертными конвульсиями, заключил журналист.