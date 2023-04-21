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«Риторика Запада меняется». Киев начал осознавать, что его сливают

Европа и США
«Риторика Запада меняется». Киев начал осознавать, что его сливают

Киев начал суетиться, потому что замечает, как Запад изменяет свою риторику по отношению к нему, в частности, в том, что касается поставок вооружений. Кроме того, тревожно для Украины складывается и ситуация с поставками зерна в страны Евросоюза.

Об этом в беседе с «Журналистской правдой» рассказал журналист RT Константин Придыбайло, комментируя резонансное заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Запад «должен умолять» Киев вступить в военный блок НАТО.

«Действительно, Киев начал суетиться, потому что они заметили, как изменилась риторика западных стран, в частности, касательно, поставок вооружений, – отметил Придыбайло. – Мы видим, что те же Соединенные Штаты Америки начали уже говорить о том, что определенный вид оружия и боеприпасов, они смогут подготовить и предоставить только через год, а то и через полтора. Это для Киева конечно же, это критичные сроки».

А также европейские страны одна за другой начали запрещать ввоз украинского зерна, доходы от продажи которого являлись одним из немногих источников получения средств для украинского режима.

«Риторика Запада меняется». Киев начал осознавать, что его сливают

В Киеве видят, что от них все начинают отворачиваться, комментирует происходящее журналист.

«Что им остается делать? Только в очередной раз бегать вокруг Североатлантического альянса, Евросоюза, и, каким-то образом, пытаться туда попасть. Включиться в определенные программы, которые у них там есть взаимопомощи поддержки, потому что Украина по факту "левое" государство для них всех», – объясняет Придыбайло.

Однако, по его словам, маловероятно, что эти усилия Украины увенчаются успехом и ее хоть куда-нибудь примут. Ведь в том же Евросоюзе отлично видят и понимают, что происходит.

«Риторика Запада меняется». Киев начал осознавать, что его сливают

Украину уже считают своеобразной раковой опухолью на европейском континенте, считает Придыбайло. Это связано и с коррупцией, и с зафиксированными непонятными махинациями с оружием. В этой ситуации Киев начал осознавать, что его «сливают», и нынешняя суета представителей киевского режима является, по сути, предсмертными конвульсиями, заключил журналист.

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