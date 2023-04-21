Роналду не понесет наказание за неприличный жест после матча в Саудовской Аравии

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) оставил без наказания нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который показал неприличный жест. Об этом говорится в постановлении организации.
Роналду продемонстрировал непристойный жест после матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». «Аль-Наср» проиграл в этой встрече со счетом 0:2.
После игры португальский нападающий схватил себя за пах, уходя в подтрибунное помещение. В этот момент болельщики скандировали имя аргентинского форварда Лионеля Месси. Федерация футбола Саудовской Аравии не стала рассматривать этот эпизод, поэтому Роналду не понесет наказание.
Напомним, в «Аль-Насре» объяснили действия португальского нападающего повреждением. После встречи с «Аль-Хилялем» клуб Роналду оштрафовали, но не за неприличный жест, а за поздний выход футболистов на второй тайм.