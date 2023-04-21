Роналду не понесет наказание за неприличный жест после матча в Саудовской Аравии

После игры португальский нападающий схватил себя за пах, уходя в подтрибунное помещение. В этот момент болельщики скандировали имя аргентинского форварда Лионеля Месси. Федерация футбола Саудовской Аравии не стала рассматривать этот эпизод, поэтому Роналду не понесет наказание.