Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов о расширении дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Были затронуты торгово-экономическая, инвестиционная и энергетическая сферы, а также перспективы членства Эр-Рияда в БРИКС.
Кроме того, политики обменялись мнениями в отношении обстановки на Ближнем Востоке. Путин поздравил власти и народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам, который означает конец месяца Рамадан.