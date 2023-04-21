Политолог Кедми выяснил, какие страны верят в успех России в противостоянии США

Многие страны видят в России глобальный центр силы и верят в ее победу в борьбе с США и конфликте на Украине. На это обратил внимание политолог Яков Кедми.
Речь идет о Латинской Америке и Китае. Помимо этих государств, в неофициальный перечень политолога вошли Сербия и Саудовская Аравия. Официальной Москве в свою очередь следует оправдать их доверие, добавил Кедми.
«Они верят в Россию, они надеются на Россию. Они рассуждают так: логика событий должна привести к тому, что Россия поможет им стать независимыми государствам», — объяснил он в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее стало известно, что российские и китайские власти планируют усилить координацию ВС. Такое заявление сделал спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. Он назвал это важной частью отношений Москвы и Пекина.