Британия ввела санкции против судьи, следователей и сотрудников ФСБ РФ из-за Кара-Мурзы

Британская сторона приняла решение о введении санкций против пятерых граждан России из-за приговора против журналиста Владимира Кара-Мурзы✱ (признан иноагентом в РФ).
По словам представителей британского министерства иностранных дел, под ограничения попали судья Елена Ленская, а также два следователя и два сотрудника Федеральной службы безопасности России.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента призвали власти РФ выпустить Кара-Мурзу вопреки решению Мосгорсуда. Политики также потребовали ввести новые санкции против причастных к этому делу.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами