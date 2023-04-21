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Британия ввела санкции против судьи, следователей и сотрудников ФСБ РФ из-за Кара-Мурзы

Политика
Британия ввела санкции против судьи, следователей и сотрудников ФСБ РФ из-за Кара-Мурзы

Британская сторона приняла решение о введении санкций против пятерых граждан России из-за приговора против журналиста Владимира Кара-Мурзы✱ (признан иноагентом в РФ).

По словам представителей британского министерства иностранных дел, под ограничения попали судья Елена Ленская, а также два следователя и два сотрудника Федеральной службы безопасности России.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента призвали власти РФ выпустить Кара-Мурзу вопреки решению Мосгорсуда. Политики также потребовали ввести новые санкции против причастных к этому делу.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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