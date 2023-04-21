Полковник Клупов: ВСУ будут вынуждены перейти в контрнаступление ближе к осени

Давление Запада вынуждает Украину начать невыгодное для нее контрнаступление. Об этом в интервью URA.RU заявил Герой России, полковник Рустем Клупов.
По его словам, ВСУ невыгодно первым переходить к наступательным действиям, так как Россия создала глубоко эшелонированную оборону. При этом Киев находится в зависимом положении и вынужден отрабатывать поставки западных вооружений.
«Украина находится в вынужденном положении начинать наступление, потому что им нужно отчитываться за потраченные деньги. Думаю, ближе к осени начнется», — высказал мнение Клупов.
В случае начала контрнаступления Украина окажется в заведомо проигрышной позиции, но в тоже время, командованию ВСУ приходится учитывать и политические моменты, в том числе и давление Запада, отметил эксперт.