Американец не поверил в «страшилки» Вашингтона и отправился в большое путешествие по России

Американец Эйвери Хоталинг съездил в Россию и рассказал о своих впечатлениях от этой страны.
По словам мужчины, его соотечественников часто отговаривают от путешествий по РФ. Власти США утверждают, что в России якобы небезопасно находиться, но это не так. Путешествие Эйвери Хоталинга началось в Москве. Оттуда он отправился на поезде по Байкало-Амурской магистрали.
«Это было…У меня нет слов. Это очень красиво. Природа там очень красивая», — отметил американец, пишет vladnews.ru.
Путешествуя на поезде, мужчина познакомился с попутчиками, которые помогли ему в решении некоторых вопросов. Эйвери до сих пор с теплом вспоминает о радушии и отзывчивости русских.
«Русские очень добрые и гостеприимные», — заявил иностранец.
Владивосток напомнил американцу Сан-Франциско. Архитектура особенно впечатлила иностранца. Также мужчина обратил внимание на уровень безопасности на улицах. В России он себя чувствует более защищенным.