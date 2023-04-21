Американец не поверил в «страшилки» Вашингтона и отправился в большое путешествие по России

По словам мужчины, его соотечественников часто отговаривают от путешествий по РФ. Власти США утверждают, что в России якобы небезопасно находиться, но это не так. Путешествие Эйвери Хоталинга началось в Москве. Оттуда он отправился на поезде по Байкало-Амурской магистрали.