Минэнерго РФ сообщило о планах увеличивать долю на мировом рынке торговли углем

Выступая в ходе коллегии Роснедр, он подчеркнул, что отрасль прошла 2022 год с минимальными потерями в экспорте, несмотря на все проблемы от санкций западных стран. Теперь компании с оптимизмом смотрят в будущее, так как они имеют устойчивую экономическую модель.