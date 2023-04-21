Минэнерго РФ сообщило о планах увеличивать долю на мировом рынке торговли углем

Россия обладает необходимым количеством запасов и ресурсов, чтобы расширить свое присутствие на мировом рынке угля, замминистра энергетики Сергей Мочальников.
Выступая в ходе коллегии Роснедр, он подчеркнул, что отрасль прошла 2022 год с минимальными потерями в экспорте, несмотря на все проблемы от санкций западных стран. Теперь компании с оптимизмом смотрят в будущее, так как они имеют устойчивую экономическую модель.
Кроме того, разведанных запасов угля в России хватит более чем на 100 лет. При максимальном использовании показатель может увеличиться еще на 200 лет. Мочальников добавил, что внутренние потребности РФ в поставках удовлетворяются, а экспортный потенциал является драйвером развития отрасли.