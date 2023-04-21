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Песков: экс-губернатор Красноярского края Усс может перейти на работу в Совет Федерации

Политика
Песков: экс-губернатор Красноярского края Усс может перейти на работу в Совет Федерации

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может занять пост в Совете Федерации. Такой вариант развития событий допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Стало известно, что глава российского региона принял решение уйти в отставку. Усс признался, что «получил предложение продолжить работу», но уже на федеральном уровне, от президента РФ Владимира Путина.

«...Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — подчеркнул Песков, общаясь с журналистами на брифинге.

Как сообщалось ранее, на место губернатора Красноярского края вышел замминистра финансов России Михаил Котюков. На официальных интернет-ресурсах уже появился соответствующий указ.

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