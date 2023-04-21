Песков: экс-губернатор Красноярского края Усс может перейти на работу в Совет Федерации

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может занять пост в Совете Федерации. Такой вариант развития событий допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Стало известно, что глава российского региона принял решение уйти в отставку. Усс признался, что «получил предложение продолжить работу», но уже на федеральном уровне, от президента РФ Владимира Путина.
«...Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — подчеркнул Песков, общаясь с журналистами на брифинге.
Как сообщалось ранее, на место губернатора Красноярского края вышел замминистра финансов России Михаил Котюков. На официальных интернет-ресурсах уже появился соответствующий указ.