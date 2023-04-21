Главред RT Симоньян «поймала» супругу Байдена на копировании ее стиля

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заметила, что первая леди США Джилл Байден пытается повторить ее стиль. Она поделилась соответствующей публикацией с подписчиками личного Telegram-канала.
Журналистка выложила несколько фото, чтобы наглядно показать, как супруга действующего американского лидера пытается за ней угнаться. На снимках можно заметить, что Джилл Байден предпочитает такие же образы, как и Маргарита Симоньян. Последнюю это удивило.
«Мне тут прислали с подписью: «Джилл продолжает тебя копировать"», — сообщила Симоньян.
Ранее главред RT поспешила опровергнуть факт слива засекреченных файлов Пентагона в интернет. По мнению Симоньян, если известное в США издание говорит, что документы слили в Сеть, значит, этого не случилось.