Журналистка выложила несколько фото, чтобы наглядно показать, как супруга действующего американского лидера пытается за ней угнаться. На снимках можно заметить, что Джилл Байден предпочитает такие же образы, как и Маргарита Симоньян. Последнюю это удивило.