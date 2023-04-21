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Главред RT Симоньян «поймала» супругу Байдена на копировании ее стиля

Политика
Главред RT Симоньян «поймала» супругу Байдена на копировании ее стиля

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заметила, что первая леди США Джилл Байден пытается повторить ее стиль. Она поделилась соответствующей публикацией с подписчиками личного Telegram-канала.

Журналистка выложила несколько фото, чтобы наглядно показать, как супруга действующего американского лидера пытается за ней угнаться. На снимках можно заметить, что Джилл Байден предпочитает такие же образы, как и Маргарита Симоньян. Последнюю это удивило.

«Мне тут прислали с подписью: «Джилл продолжает тебя копировать"», — сообщила Симоньян.

Ранее главред RT поспешила опровергнуть факт слива засекреченных файлов Пентагона в интернет. По мнению Симоньян, если известное в США издание говорит, что документы слили в Сеть, значит, этого не случилось.

#симоньян #США #байден