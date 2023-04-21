Президент Италии назвал ошибкой «отмену» русской культуры

Русская культура — неотъемлемая часть европейской. Попытки «отменить» ее ошибочны, заявил президент Италии Серджо Маттарелла.
По мнению главы европейского государства, «отношением к культурам, созданным человеком, может быть только открытость, любознательность, ознакомление, сравнение». От этого рождается прогресс, добавил Серджо Маттарелла в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Не от отказа, не от отмены. Культурный контекст является продуктом непрерывной трансформации, противоречивой, диалектической, с нелинейным направлением», — убежден политик.
Культуру «отмены» уже раскритиковали «самые бдительные интеллектуалы», напомнил Серджо Маттарелла. Стандартизация и конформизм убивают это явление, убежден президент Италии.