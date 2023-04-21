Вице-премьер Британии решил покинуть пост после обвинений в неподобающем поведении

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб принял решение подать в отставку. Это произошло после обвинений в неуместном поведении.
Журналисты говорили, что сотрудники, работающие у британского политика, неоднократно выступали с жалобами в его адрес. Выяснилось, что Рааб позволял себе агрессировать, грубить и совершать непрофессиональные выпады.
Ранее вице-премьер Соединенного Королевства и по совместительству министр юстиции страны уже заверял, что покинет пост, если факты ненадлежащего поведения с его стороны будут подтверждены. Соответствующее заявление Рааб делал в эфире Sky News.