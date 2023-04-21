Член ОС при Минкультуры Калантаров допустил, что за Козловским стоит культурное лобби

Генеральный продюсер АНО «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров предположил, что интересы актера Данилы Козловского лоббируют. Он вспомнил, какие фильмы с участием Козловского сейчас готовятся к выходу.
По словам члена общественного совета при министерстве культуры Дмитрия Калантарова, в фильмографии актера сегодня находятся ленты режиссера Марюса Вайсберга. В восьми его картинах, акцентировал внимание Калантаров, снимался президент Украины Владимир Зеленский.
«Вайсберг даже сегодня называет его своим другом и делится подробностями, как он переживает из-за конфликта, как ему тяжело. И в ленте этого режиссера заявлен как актер Данила Козловский. Поэтому я думаю, что, безусловно, в кинематографе существует свое лобби, которое поддерживает конкретных деятелей. И Козловский — один из них», — передает слова Калонтарова канал «Царьград».
Напомним, общественник Виталий Бородин попросил проверить актера Данилу Козловского на предмет финансирования ВСУ. Его возмутило, что Козловский после начала СВО уезжал в США, а позднее решил продолжить выступать на российских площадках.