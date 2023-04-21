«Начались необратимые процессы». Турне Лаврова по Латинской Америке стало сюрпризом для США

Турне российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по Латинской Америке продемонстрировало, что никто в мире не хочет третьей мировой войны. А для того, чтобы ее не допустить, необходимо урегулировать украинский вопрос, и с этой целью проводятся консультации. Американцы же, которые «разворошили муравейник», теперь удивляются тому, что что-то пошло не так.
Об этом в беседе с информационным порталом Life заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя панические публикации западных СМИ об успехах российской дипломатии.
Напомним, 21 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров завершает четырехдневный тур по странам Латинской Америки, в рамках которого он посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, проведя в каждой из этих стран переговоры с главами государств и министрами иностранных дел.
«Россия одерживает дипломатические победы в Латинской Америке, вытесняя оттуда США и утверждая свое присутствие в Западном полушарии, в "ближнем зарубежье" Вашингтона», – пишет по этому поводу The American Thinker.
Автор публикации, которая вышла под заголовком «Байден теряет Латинскую Америку», высказывает предположение, что Россия смогла так неожиданно нарастить свое влияние в регионе, благодаря некомпетентности администрации американского президента. Кроме того, на руку Москве сыграли профессионализм и харизма Сергея Лаврова. При этом американского журналиста ужаснула позиция латиноамериканских лидеров, которые придерживаются левой идеологии
Аналогичные опасения в своем материале излагает и журналист The Washington Post.
«Мир не станет извиняться перед Западом за сближение с Россией, – говорится в материале, опубликованном на страницах издания. – Другие страны Глобального Юга тоже осуждают возвращение Запада к холодной войне, которое произошло после начала спецоперации. В ближайшие месяцы недовольные голоса могут стать громче».
Там же отмечается, что плотный график пресс-конференций Сергея Лаврова и теплый прием, оказанный ему в странах Латинской Америке, выглядят, как приговор американскому доминированию в мире.
При этом сам российским министр, заявил о начале исторической эпохи, которая предшествует формированию полицентричного миропорядка. И именно поэтому, по его словам, турне по латиноамериканским странам было проведено именно сейчас.
«Набирающий силу процесс формирования справедливого многополярного мироустройства обязательно завершится результатами, позитивными для подавляющего большинства человечества», – добавил глава МИД РФ.
Как заявил по этому поводу замдиректора Института Латинской Америки РАН по научной работе Борис Мартынов, одной из целей поездки Лавров являлось подтверждение того факта, что практически все страны региона дружески или нейтрально относятся к российской спецоперации.
И предварительные итоги турне это подтвердили, причем в ряде стран отклик оказался даже более сильным, чем ждали в РФ. Так Бразилия и Венесуэла продемонстрировали, что они являются полностью независимыми от влияния США государствами.
В то же время политолог и журналист Алексей Мартынов высказал уверенность в том, что консультации по урегулированию украинского конфликта продолжаются, несмотря на происходящее в международных отношениях шоу.
«Никто не хочет оказаться в горниле Третьей мировой войны. Все прекрасно понимают, что украинский кейс нужно закрывать. Нужно договариваться, но как — никто не понимает. Для этого нужны консультации, в том числе и непубличного плана, – подчеркнул эксперт. – Американцы разворошили муравейник, а теперь удивляются, что что-то пошло не так. Начались необратимые процессы по всему миру, включая Латинскую Америку, и это не только отказ от доллара в перспективе».
Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном уже не осталось никаких отношений, так как Соединенные штаты объявили «антироссийский крестовый поход».