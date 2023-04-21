«Начались необратимые процессы». Турне Лаврова по Латинской Америке стало сюрпризом для США

Турне российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по Латинской Америке продемонстрировало, что никто в мире не хочет третьей мировой войны. А для того, чтобы ее не допустить, необходимо урегулировать украинский вопрос, и с этой целью проводятся консультации. Американцы же, которые «разворошили муравейник», теперь удивляются тому, что что-то пошло не так.