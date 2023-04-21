The Hill: 19 республиканцев призвали Байдена прекратить оказывать военную поддержку Украине

Группа представителей Республиканской партии США, состоящая из 19 человек, обратилась к президенту Джо Байдену с требованием прекратить оказывать помощь Украине. Об этом сообщает издание The Hill.
«Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта», — говорится в их письме.
Эксперты считают, что поддержка ВСУ со стороны американских властей и санкции только затягивают конфликт. Он подчеркнули, что данная ситуация также ведет к прямому столкновению с Россией.