Петербургский депутат приравнял сообщество анонимных алкоголиков к нацистам

В итоге депутаты решили пригласить представителей сообщества на разговор, чтобы они могли самостоятельно высказать свою позицию и развеять сомнения Сафонова относительно их благонадежности. Скандального мундепа такое решение огорчило — он заявил главе округа Елене Беляевой, что она после такой рекламы не должна даже близко подходить к ветеранам и Пискаревскому кладбищу.