Петербургский депутат приравнял сообщество анонимных алкоголиков к нацистам

Муниципальный депутат одного из округов Санкт-Петербурга Вадим Сафонов пожаловался в прокуратуру, Роскомнадзор и администрацию президента на сообщество анонимных алкоголиков. По мнению народного избранника, организация опасна, так как изначально была создана нацистами, а сейчас работает в интересах «вражеской» США.
Как выяснилось, ему не понравилось, что городские власти настоятельно попросили муниципалов пропиарить антиалкогольный кружок. Несмотря на пламенную речь, столь радикальная позиция Сафонова, равно как и патетичные высказывания, однако, не нашли поддержки у коллег.
«Одним из основателей организации был Фрэнк Бухман — гражданин США. Этот человек одно время был активистом YMCA, а в 30-е годы неоднократно встречался лично с руководителями Третьего рейха», — пытался воззвать к патриотическим чувствам народный избранник.
В итоге депутаты решили пригласить представителей сообщества на разговор, чтобы они могли самостоятельно высказать свою позицию и развеять сомнения Сафонова относительно их благонадежности. Скандального мундепа такое решение огорчило — он заявил главе округа Елене Беляевой, что она после такой рекламы не должна даже близко подходить к ветеранам и Пискаревскому кладбищу.