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Хатылев: действия США в Черном море способствуют повышению боевой выучки моряков ЧФ

Армия
Хатылев: действия США в Черном море способствуют повышению боевой выучки моряков ЧФ

Действия США по запуску различных летательных аппаратов, морских беспилотников и пуски украинских ракет в Черном море, способствуют повышению боевой выучки российских военных. Такое мнение в интервью «ПолитРоссии» высказал военный эксперт Сергей Хатылев.

По его словам, действия главы Пентагона Ллойда Остина привели к тому, что российский Черноморский флот грамотно взаимодействует с системами противовоздушной обороны, ВКС РФ и сухопутными войсками.

«Он же наши войска тренирует во всех режимах. В Черном море запускает то морские беспилотники, то дроны-камикадзе, то стратегические, теперь вод разведывательные. А мы их учимся уничтожать», — сказал Хатылев.

Сегодня российские силы в черноморском регионе представляют собой образец военного взаимодействия, отметил эксперт.

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