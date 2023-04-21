Хатылев: действия США в Черном море способствуют повышению боевой выучки моряков ЧФ

Действия США по запуску различных летательных аппаратов, морских беспилотников и пуски украинских ракет в Черном море, способствуют повышению боевой выучки российских военных. Такое мнение в интервью «ПолитРоссии» высказал военный эксперт Сергей Хатылев.
По его словам, действия главы Пентагона Ллойда Остина привели к тому, что российский Черноморский флот грамотно взаимодействует с системами противовоздушной обороны, ВКС РФ и сухопутными войсками.
«Он же наши войска тренирует во всех режимах. В Черном море запускает то морские беспилотники, то дроны-камикадзе, то стратегические, теперь вод разведывательные. А мы их учимся уничтожать», — сказал Хатылев.
Сегодня российские силы в черноморском регионе представляют собой образец военного взаимодействия, отметил эксперт.