Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Германии и других стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В разговоре с изданием The Washington Post представитель Кремля прокомментировал документы СМИ, в которых говорилось о «вмешательстве» России во внутренние дела ФРГ и неких попытках по созданию коалиции с целью прекращения оказания помощи Украине со стороны Запада.
«Это на сто процентов фейк. Мы никогда до этого не вмешивались [во внутренние дела стран], а сейчас у нас на самом деле нет времени на это», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что власти Венгрии обвинили Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.