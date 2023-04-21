Зеленский согласился на предложение Столтенберга посетить саммит НАТО в июле

Украинский президент Владимир Зеленский согласился на предложение посетить саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Во время общения с прессой перед заседанием контактной группы по украинскому вопросу на базе «Рамштайн» в Германии руководитель военного блока отметил, что он пригласил Зеленского на саммит НАТО.
«Я пригласил его посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле», — подчеркнул Столтенберг.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО заявил о согласии всех стран Альянса принять Украину в состав военного объединения.