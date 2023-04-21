Прокуратура помогла жительнице Владимира добиться выплаты за оторванный палец

Как пишет издание «Владимирские ведомости», палец жительнице города Владимира оторвало на одной из производственных линий региональной столицы. Работодатель сначала отказывался признать, что пострадавшая является сотрудницей его предприятия, поэтому не захотел проводить расследования несчастного случая на производстве, лишив тем самым работницу права на получение соцвыплат, рассказали в пресс-службе ведомства.