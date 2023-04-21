Прокуратура помогла жительнице Владимира добиться выплаты за оторванный палец

Владимирская прокуратура заставила выплатить компенсацию работнице, травмированной на производстве. Пострадавшая работала неофициально, поэтому наниматель хотел уклониться от возмещения ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», палец жительнице города Владимира оторвало на одной из производственных линий региональной столицы. Работодатель сначала отказывался признать, что пострадавшая является сотрудницей его предприятия, поэтому не захотел проводить расследования несчастного случая на производстве, лишив тем самым работницу права на получение соцвыплат, рассказали в пресс-службе ведомства.
Городская прокуратура передала в суд исковое заявление в интересах дамы. Помимо этого, прокурор возбудил дело о нарушении государственных нормативных требований охраны труда в отношении работодателя. В результате руководитель предприятия сам выплатил пострадавшей сотруднице в виде компенсации значительную денежную сумму, добавили в региональной прокуратуре.