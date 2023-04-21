Китайский импорт нефти из России за первый квартал вырос на 32,7%

Второе место по поставкам нефти в КНР, согласно опубликованной статистике, занимает Саудовская Аравия, которая за три месяца с начала года продала Китаю 22,8 млн тонн сырья за 13,89 млрд долларов. При этом по сравнению с первым кварталом 2022 года объем поставок увеличился на 6,3%, а стоимость — на 1,1%.