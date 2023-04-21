Китайский импорт нефти из России за первый квартал вырос на 32,7%

Поставки российской нефти в Китай в первом квартале 2023 года увеличились на 32,7% в годовом исчислении и достигли 25,2 млн тонн, привело данные главное таможенное управление.
Россия остается лидером по объему нефтяного экспорта в республику среди всех прочих стран-поставщиков. В стоимостном выражении китайский импорт этого российского энергоносителя вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 13,65 млрд долларов.
Второе место по поставкам нефти в КНР, согласно опубликованной статистике, занимает Саудовская Аравия, которая за три месяца с начала года продала Китаю 22,8 млн тонн сырья за 13,89 млрд долларов. При этом по сравнению с первым кварталом 2022 года объем поставок увеличился на 6,3%, а стоимость — на 1,1%.
Далее следуют Ирак с показателем около 15,7 млн тонн стоимостью 9,07 млрд долларов, Объединенные Арабские Эмираты (порядка 10,3 млн тонн за 6,62 млрд долларов) и Бразилия (9,9 млн тонн нефти на 5,97 млрд долларов).