ВЦИОМ: более 80% россиян питают доверие к Владимиру Путину

Президент России Владимир Путин вызывает доверие у 80,1% жителей страны. Такие результаты продемонстрировал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По итогам исследования, 16,1% респондентов заняли противоположную позицию по данному вопросу. При этом 77,5% россиян положительно оценили текущую деятельность главы государства. Их точку зрения не разделили 13,7% опрошенных.
Исследование ВЦИОМ было организовано в период с 10 по 16 апреля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек, достигших совершеннолетия. Выборку сформировали на базе списка телефонных номеров, использованных в РФ.
Ранее российский лидер заявил о росте экспорта и сокращении импорта сельскохозяйственной продукции страны. Об этом Путин рассказал сотрудникам завода «Тулажелдормаш» в ходе его посещения.