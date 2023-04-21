РИА Новости: украинская группировка в Бахмуте пока не окружена полностью

Речи о полном окружении группы украинских националистов в Бахмуте (Артемовске) пока не идет. Такое заявление сделал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
По словам источника агентства, сейчас бои ведутся в лесопосадках возле трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. Известно, что украинская армия испытывает серьезные проблемы со снабжением, однако продолжает сопротивляться.
Напомним, в настоящее время на территории Бахмута работают исключительно штурмовые группы ЧВК «Вагнер», которые ведут ожесточенные бои с противником в окрестностях города.