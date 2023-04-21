«СП»: жены сражающихся в Марьинке солдат ВСУ призывают «снимать скальпы» с российских бойцов

Он отметил, что ВСУ несут большие потери в Марьинке и постепенно теряют контроль над этим населенным пунктом. Украинские военные пишут в соцсетях, что они могут отрезать головы солдатам ВС РФ и снимать с них скальпы, причем такие советы они получают от собственных жен, подчеркнул Ситников.