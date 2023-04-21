Марочко оценил шансы ВСУ начать масштабное контрнаступление в ближайшие недели

Украинская армия не сможет начать крупное контрнаступление в течение ближайших двух недель уже ввиду сложных погодных условий. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью изданию РИА Новости.
«Побывав на Донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия», — объяснил подполковник запаса Народной милиции ЛНР.
Он оценил как очень низкие шансы ВСУ перейти в атаку на позиции российской армии ранее первой недели мая.
Ранее в западной прессе участились публикации экспертов, выражающих сомнение даже в тактическом успехе разрекламированного контрнаступления украинских националистов