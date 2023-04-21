Fakt: село в Польше оказалось уничтожено техническим зерном с Украины

Техническое зерно с Украины по сути спровоцировало уничтожение сельского хозяйства в Польше. Для села это означает смерть, пишет издание Fakt.
Варшава слишком поздно приняла решение о запрете поставок продовольствия с Украины. Ярким примером является история фермера Михала Кошарека.
Он рассказал, что сейчас у него практически нет «никаких шансов» продать сотни тонн зерна, скопившихся на складах. Это произошло из-за наплыва злаковых с Украины по рекордно низким ценам, которые заполнили местный рынок.
Из коллег Кошарека мало кому удалось сбыть свой товар, а тем, кто все-таки смог это сделать, пришлось сильно снизить стоимость. Такая ситуация грозит обернуться большой бедой и для потребителей в городе.