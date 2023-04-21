Опубликовано неизвестное пророчество Лаврентия Черниговского о судьбе России и Украины

Имя Лаврентия Черниговского было окружено почтением еще при жизни. Несмотря на то, что с момента его смерти прошло несколько десятилетий, он остается одним из самых известных и уважаемых святых в Русской православной церкви. В 1980-х был опубликован сборник воспоминаний духовных чад архимандрита. Текст также переиздавали отдельной брошюрой.