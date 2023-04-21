Опубликовано неизвестное пророчество Лаврентия Черниговского о судьбе России и Украины

Священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит Лаврентий Черниговский при жизни оставил множество пророчеств. Некоторые из них проливают свет на судьбу России.
Еще в 1940-х старец утверждал, что человечеству предстоит пережить период расколов и ереси. Те, в чьей душе останется вера, приведут Россию к свету. Вместе со всеми славянскими народами и землями она составит могучее государство.
«Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в коем случае», — заявлял старец.
Имя Лаврентия Черниговского было окружено почтением еще при жизни. Несмотря на то, что с момента его смерти прошло несколько десятилетий, он остается одним из самых известных и уважаемых святых в Русской православной церкви. В 1980-х был опубликован сборник воспоминаний духовных чад архимандрита. Текст также переиздавали отдельной брошюрой.