Столтенберг заявил о готовности всех союзников по НАТО принять Украину в Альянс

Руководитель НАТО посетил Киев с рабочим визитом 20 апреля. Столтенберг в рамках своей поездки провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам лидера республики, визит главы НАТО в Киеве расценивают как новую главу в отношениях Украины и Альянса.