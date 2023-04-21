Столтенберг заявил о готовности всех союзников по НАТО принять Украину в Альянс

Все союзники по НАТО согласились с необходимостью принятия Украины в состав военного блока. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Руководитель НАТО посетил Киев с рабочим визитом 20 апреля. Столтенберг в рамках своей поездки провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам лидера республики, визит главы НАТО в Киеве расценивают как новую главу в отношениях Украины и Альянса.
Ранее сообщалось, что Зеленский просил Столтенберга помочь преодолеть сдержанность стран в поставках вооружения.