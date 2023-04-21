Financial Times: Урсула фон дер Ляйен пряталась в подвале во время поездки на Украину

Руководителю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось прятаться в подвале во время поездки на Украину из-за воздушной тревоги, сообщили журналисты Financial Times.
Европейский политик посетила Киев в начале февраля. В рамках своей поездки фон дер Ляйен обсудила с украинскими властями вопросы углубленного сотрудничества регионов.
«Встречи были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, заставив председателя комиссии укрыться в подвале», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что во время визита президента США Джо Байдена в Киеве зазвучали сирены воздушной тревоги.